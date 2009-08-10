Міжбанківський долар росте

На українському міжбанківському ринку котирування долара США до 12:00 зросли з 8,0290/8,0615 грн./дол. (відкриття торгів) до 8,0620/8,0750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2537/0,2548 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися - 0,2548/0,2552 грн./рубль. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 31,6150 рублів за долар (+0,0375).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4191/1,4193 дол./євро, змінюючись в дуже вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3910/11,4415 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,4405/11,4615 грн./євро.