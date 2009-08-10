У Києві міліція втрутилася в конфлікт між ченцями і місцевими жителями

У Києві в урочищі Китаєво на місці конфлікту між ченцями Свято-Троїцького чоловічого монастиря (Китаївська пустинь) та місцевими жителями працюють правоохоронці.

Про це УНІАН повідомив адвокат мешканців урочища Китаєво Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, працюють слідчі, що опитують громадян з приводу подій 8 серпня. Також з метою запобігання сутичкам між сторонами конфлікту варту несуть бійці спецпідрозділу «Беркут» та патрульно-постової служби.

За словами О.ДАНИЛЮКА, представники правоохоронних органів, що виконують свої службові обов’язки на місці подій, діють фахово й неупереджено. Адвокат сподівається, що вже сьогодні буде порушено відповідну кримінальну справу за ст.197-1 ККУ, яка передбачає, що самовільне захоплення земельних ділянок, їх незаконне використання тощо, - є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі.

Адвокат також повідомив, що сьогодні учасники протесту оголосили акцію безстроковою, і заявили, що вона закінчиться, “коли їм усе буде повернуто”, а також за умови, що всі їх заяви будуть належним чином розглянуті та зареєстровані, опитані усі свідки та потерпілі, проведені усі необхідні слідчі дії та справи будуть передані до суду.

Як повідомлялося, у суботу, 8 серпня, у Свято-Троїцькому Китаївському монастирі заявили про захоплення невідомими приміщень, що належать обителі.

За словами намісника Свято-Троїцького Китаївського чоловічого монастиря архімандрита ПРОХОРА, на території, що належить монастирю, зібралася група невідомих, яка провела мітинг, і “за підтримки правоохоронних органів вчинила самозахоплення приміщення за адресою вул. Китаївська, 32/5, де проживає братія обителі, - двоє ченців”.

Між тим мешканці Китаївської пустині, у свою чергу, звинувачують ченців Свято-Троїцького чоловічого монастиря у захопленні будинку 20-річного юнака за адресою вул. Китаївська, 32/5. За їх словами, юнака відразу після похорону його матері у грудні 2008 року “ченці викинули з будинку разом з речами”.

***Конфлікт за Китаївську пустинь триває з 90-х років. У 2002 році монастирю рішенням Кабміну був переданий весь монастирський цілісний комплекс, у тому числі житлові будинки. Вже за кілька місяців районна рада поновила справедливість в інший бік і повернула будинки в комунальну власність.

Разом з тим у монастирі впевнені, що рішення районної ради не може скасувати постанови Кабміну. За словами церковнослужителів, про житло для мешканців будинків повинна поклопотатися держава.