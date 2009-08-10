Начальник Одеського морпорту зреагував на заяви у ЗМІ

Начальник Одеського морського порту Микола ПАВЛЮК вважає прийнятною ціну в 56,41 грн. за вивезення кубічного метра грунту.

Про це він заявив у телефонній розмові кореспондентові УНІАН. (Минулого тижня в ЗМІ з`явилася інформація з посиланням на приватну компанію «Трансінвестсервіс», що нібито керівництво морпорту «Південний» завищує ціну з днопоглиблювальних роботах в акваторії Аджалицького (Григор’ївського) лиману).

«Говорити про те, що 56,41 грн. за вивезення кубометра грунту це велика сума - не більше як дилетантство», - сказав М.ПАВЛЮК.

«Вартість куба дуже коливається з кожним проектом. І вона залежить від складності робіт. Для того, щоб визначити ціну, робиться спеціальний розрахунок, конкретно щодо кожного проекту. Все залежить від типу грунту, обсягу робіт, місця, куди грунт вивозять. Відстань, на яку вивозять грунт, також може бути абсолютно різною, навіть в одному порту. І це все впливає на ціну» - стверджує начальник морпорту.

Таким чином, наголосив М.ПАВЛЮК, ціноутворення здійснюється для кожного проекту окремо, і заява ТІС про завищення ціни є непрофесійною.

***Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансінвестсервіс» - стивідорна компанія в Україні, створена в 1994 році.

Основний профіль діяльності - перевалка зернових вантажів і мінеральних добрив із застосуванням сучасної інтегрованої системи залізниці, обладнання для зберігання вантажів і обробки морських суден.

Морський торговий порт «Південний» створено в 1978 році.

Морпорт розташований в незамерзаючому Малому Аджалицькому (Григор’ївському) лимані, за 30 кілометрів на північний схід від Одеси, сполучений з морем підхідним каналом завдовжки 3 км і завглибшки 14 м.

Порт здатний переробляти до 15 млн. тонн вантажів на рік.