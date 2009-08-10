Предстоятель УАПЦ освятив храм у Дрогобичі

Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви Блаженнійший МЕФОДІЙ освятив храм Успіння Пресвятої Богородиці у м.Дрогобич Львівської області.

Як повідомляє сайт УАПЦ, будівництво храму тривало 14 років. В урочистостях з нагоди освячення храму взяли участь п’ять архієреїв, та близько тридцяти священиків УАПЦ. На саму службу до нового храму прийшло близько трьох тисяч жителів Дрогобича.

Під час архієрейської проповіді Блаженніший МЕФОДІЙ подякував засновнику та настоятелю храму отцю Михайлу БАЧИНСЬКОМУ, всім хто долучився до його спорудження за такий величний храм Божий. Владика закликав всіх православних українців молитись за майбутню і так необхідну усім єдину Українську Православну Церкву. Також митрополит закликав молитись за майбутнє Єдиної Церкви, та працювати власними руками не сподіваючись на обіцянки влади, які вона не завжди виконує.

За внесок в утвердження духовності в Україні, а також за розбудову святої Української Автокефальної Православної Церкви Блаженніший МЕФОДІЙ нагородив отця-протопресвітера М.БАЧИНСЬКОГО орденом Святого Андрія Первозванного.

Того ж дня у Дрогобичі з нагоди освячення храму відбулася духовно-мистецька програма за участю регіональних церковних хорів, митців та дитячих колективів.