США, Канада і Мексика співпрацюють у питаннях грипу А-H1N1
23:43, 10 серпня 2009Суспільство
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Заява за підсумками саміту
США, Мексика і Канада співпрацюватимуть у питаннях, пов`язаних із розповсюдженням грипу А-H1N1, подоланням всесвітньої економічної кризи і змінами клімату.
Таке рішення було ухвалене за підсумками тристороннього саміту держав Північної Америки.
«В очікуванні нової хвилі захворювання вірусом грипу H1N1, ми збільшуватимемо об`єми обміну інформацією, розроблятимемо заходи боротьби з вірусом і проводитимемо спільні дослідження», – йдеться у заяві за підсумками саміту.
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