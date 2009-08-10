США, Канада і Мексика співпрацюють у питаннях грипу А-H1N1

США, Мексика і Канада співпрацюватимуть у питаннях, пов`язаних із розповсюдженням грипу А-H1N1, подоланням всесвітньої економічної кризи і змінами клімату.

Таке рішення було ухвалене за підсумками тристороннього саміту держав Північної Америки.

«В очікуванні нової хвилі захворювання вірусом грипу H1N1, ми збільшуватимемо об`єми обміну інформацією, розроблятимемо заходи боротьби з вірусом і проводитимемо спільні дослідження», – йдеться у заяві за підсумками саміту.