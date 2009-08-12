Президент не повною мірою задоволений роботою Нацбанку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не повною мірою задоволений роботою Національного банку з рефінансування комерційних банків і критикує НБУ за закритість процедури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, коментуючи критику уряду роботи Нацбанку при проведенні рефінансування комбанків.

«Президент сам критикує Нацбанк, як мінімум, за закритість», - сказав О.ШЛАПАК. Він відзначив, що «Президент пропонував Нацбанку внести зміни до нормативної бази і оприлюднювати інформацію щодо рефінансування банків. Тоді підстав для критики було б менше», - сказав О.ШЛАПАК. Він відзначив, що на сьогодні в Секретаріаті немає офіційної інформації Нацбанку щодо ходу рефінансування і планів проведення цієї процедури.

«Я скажу відверто, що у мене немає даних про те, хто і що рефінансує. Якщо буде названо цифри, а не чутки, про те, що якомусь банку, у якого капітал, припустимо, 100 млн. (грн.) або якась інша цифра, а по документах Нацбанку більше 100% капіталу рефінансуватися не може, а йому дали рефінансування 2 млрд., безумовно, за це треба буде відповідати. Але ще раз скажу, що я не маю таких даних. Якщо ці дані має уряд, то замість того, щоб критикувати систему рефінансування, треба оприлюднити ці дані», - сказав О.ШЛАПАК і додав, що Президент звернувся до Нацбанку з пропозицією надати інформацію щодо рефінансування. О.ШЛАПАК також відзначив, що критика уряду з приводу завищеної ставки рефінансування є абсолютно абсурдною.

«Це свідчить про елементарне або незнання, або небажання зважати на елементарні правила ціни на гроші. Ціна на гроші встановлюється, як мінімум, інфляцією. І ставка рефінансування має бути позитивною. Це знає будь-який економіст, який хоч трохи розуміється на цій системі. Якщо ми зараз говоримо про інфляцію 13-14%, отже, це мінімальна ціна на ресурс». Окрім того, О.ШЛАПАК відзначив, що знижена ставка рефінансування може призвести до сплеску інфляції.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня поточного року Кабінет Міністрів України затвердив перелік банків для рекапіталізації державою, серед яких «Надра», «Родовід Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Мінфін випустив облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахував їх в статутні капітали «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». Зокрема, «Родовід Банк» отримав у капітал 2,8 млрд. грн., банк «Київ» – 3,6 млрд. грн. і «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

В усіх трьох вказаних банках було введено тимчасову адміністрацію і мораторій на задоволення вимог кредиторів.