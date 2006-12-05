Робітники Лисичанського НПЗ призупинили голодовку

Робітники транспортної колони Лисичанського нафтопереробного заводу призупинили голодовку до завершення роботи узгоджувальної комісії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник департаменту по зв’язках з громадськістю заводу Валерій КІХТЕНКО.

За його словами, комісію було створено вчора за ініціативою Луганської облдержадміністрації. До її складу увійшли представники відповідних управлінь та відділів ОДА, керівництва підприємства, обох профспілок заводу, представники міськвиконкому і міської ради. Комісія повинна з’ясувати обставини трудового конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, голодовку було оголошено 30 листопада двома членами профкому незалежної профспілки «Октан». Станом на 4 грудня в акції брали участь 56 робітників заводу.

Причиною акції стало рішення наглядової ради ЗАТ «ЛІНІК» про виведення в аутсорсинг колони пасажирських перевезень і ремонтно-технічної служби. Це рішення було ухвалене з метою скорочення витрат і поліпшення економічних показників нафтопереробного заводу.

Водночас лідери незалежної профспілки розцінили це рішення як неправомірне і 1 грудня під час переговорів трудового колективу і адміністрації НПЗ закликали робітників взяти участь в голодовці.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ЗАТ «ЛІНІК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.

Аутсорсинг - це передача непрофільних функцій і процесів зовнішнім спеціалізованим компаніям, завдяки чому, за рахунок концентрації на основних завданнях, досягається оптимізація діяльності основного підприємства.