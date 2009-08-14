Швеція дасть Молдові гроші на сільськогосподарський перепис

Швеція виділить Молдові грант у розмірі 74,5 млн. леїв (6,7 млн. дол.) для проведення в 2010 р. загального сільськогосподарського перепису в країні, повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді. Як зазначив генеральний директор Національного бюро статистики, кошти будуть виділені в рамках угоди між урядами Молдавії і Швеції, підписання якої схвалив молдавський кабінет міністрів. Грант покриє 80% витрат, необхідних для проведення перепису (93,7 млн. леїв, або 8,4 млн. дол.). Решта 20% (19,2 млн. леїв, або 1,7 млн. дол.) будуть виділені з державного бюджету Молдови.

Шведський грант буде використаний для придбання картографічних матеріалів, технічного устаткування, інвентаря, для виплати зарплати персоналові, залученому в проведення перепису, витрат на рекламу. Також кошти гранту будуть використані для надання консультацій, для опрацювання і розповсюдження даних перепису.

Гендиректор зазначив, що загальний сільськогосподарський перепис у Молдові буде проведений в 2010 р. для отримання комплексної інформації про аграрний сектор країни з метою виробити надалі програму розвитку всієї галузі.

Перепис пройде в рамках програми ООН із сільського господарства і Всесвітнього сільськогосподарського перепису.

Останній перепис в сільськогосподарському секторі Молдові проводився в 1994 р., коли оцінювався стан багаторічних плантацій. У 1992 р. був проведений перепис тварин, а в 1985 р. - посівних площ.