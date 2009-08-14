Чи хочуть українці повернути смертну кару - опитування

42,7% українців виступають за відновлення страти за тяжкі злочини проти особистості.

Такі дані всеукраїнського дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна, передані агентству УНІАН.

При цьому, за даними дослідження Інституту Горшеніна, проведеного 12-25 лютого 2007 року, вважали за доцільне повернення до страти за тяжкі злочини 58,7% українців.

Згідно з опитуванням, вважають, що за жодних умов не можна відновлювати страту в Україні, 34,4% респондентів (у 2007 році – 26,1%).

Страчувати за виробництво й розповсюдження наркотиків вважають за правильне 16,6% українців, страчувати держчиновників за хабарі в особливо великих розмірах пропонують 12,5% опитаних.

На думку 5,3% українців, необхідно страчувати за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Страту за державну зраду підтримують 2,7%, за інші злочини – 4,4% опитаних. Важко відповісти на це питання 3,1% громадян.

Категорично проти легалізації евтаназії (самогубства з лікарською допомогою) виступають 40,1% українців. Для порівняння: за даними дослідження Інституту Горшеніна, проведеного з 1 по 10 листопада 2007 року, вважали евтаназію неприпустимою за жодних умов 52,3% опитаних українців.

Вважають за можливе застосування евтаназії у разі невиліковних хвороб, що приносять хворому страждання, 38,2% респондентів.

Дотримуються думки, що евтаназія повинна проводитися за бажанням будь-якої людини без пояснення їм причин такого бажання, 18,4% респондентів, у разі довготривалої коми – 7,3%, в старості після певного віку – 3,3%.

Важко визначити позицію з даного питання 4,2% опитаних громадян.

Телефонне опитування проводилося з 1 по 13 серпня. Загалом було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів.