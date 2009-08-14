Нафтогаз дав команду відключити від газу Київенерго

«Нафтогаз України» доручив ДК «Укртрансгаз» та ВАТ «Київгаз» припинити газопостачання на об’єкти «Київенерго».

Про це УНІАН повідомила прес-служба “Київгазу”.

Як зазначається в дорученні НАК «Нафтогазу України» від 13.08.2009 року, АК «Київенерго» заборгувала за спожитий газ понад 600 млн. грн. Тому починаючи з четверга – 13 серпня, ДК «Укртрансгаз» приступила до зниження вихідного тиску газу через газорозподільні станції (ГРС) київського кільця.

ВАТ «Київгаз» повідомляє, що через подальше зниження вихідного тиску ГРС київського кільця, споживачі, які мають достатню кількість виділених обсягів газу, можуть його недоотримати.

Як уточнила УНІАН представник прес-служби “Київенерго”, зараз подача газу здійснюється на технологічному мінімумі.

Зазначається, що ВАТ «Київгаз» вживає всіх необхідних заходів безпеки, щоб не допустити виникнення аварійних ситуацій в газових мережах столиці. А також забезпечує в повному обсязі транспортування природного газу споживачам, яким постачальники виділили достатню кількість блакитного палива.