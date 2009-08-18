Правозахисники переконують Тимошенко змінити в'язниче керівництво

Правозахисники закликають прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО реформувати українську систему виконання покарань.

Про це йдеться у відкритому листі Харківської правозахисної групи на ім’я прем’єр-міністра, текст якого передано агентству УНІАН.

Правозахисники звертають увагу на те, що система виконання покарань в Україні є радянським рудиментом, не реформована і потребує докорінної переробки. "Мають бути змінені філософія покарання, основні засади функціонування державної кримінально-виконавчої служби, кримінально-виконавче законодавство і практика. Державна кримінально-виконавча служба має бути демілітаризована і перетворена на цивільну службу у складі Міністерства юстиції (це добровільне зобов’язання перед Радою Європи Українська держава взяла на себе ще у 1995 році!) із зберіганням та посиленням соціального захисту її співробітників", - сказано в тексті листа.

Харківська правозахисна група заявляє, що з 2005 року, коли на керівні посади Державного департаменту України з питань виконання покарань були призначені нові люди, серед них Василь КОЩИНЕЦЬ та Наталія КАЛАШНИК положення системи погіршилось. "Були звільнені фахівці, які критикували дилетантські дії нового керівництва і не погоджувалися з ними. Ще більшою стала різниця в оплаті праці керівництва та рядових працівників. Почастішали повідомлення про порушення прав обвинувачених та засуджених, про незаконне застосування сили, зросла кількість самогубств", - зазначають правозахисники.

На їхню думку, призначення Н.КАЛАШНИК на посаду голови департаменту буде мати "тяжкі наслідки", оскільки результати її діяльності в усіх напрямках, за які вона відповідає як заступник голови департаменту, виявилися "вкрай невдалими". "Це і провальна кадрова політика; і неналежне медико-санітарне забезпечення засуджених, внаслідок чого має місце ненадання медичної допомоги, і висока смертність в місцях позбавлення волі; і незадовільна соціально-виховна робота із засудженими", - додають у Харківській правозахисній групі.

Правозахисники закликають владу до проведення публічного конкурсу для призначення керівника "такого складного та специфічного відомства".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 12 серпня ухвалив рішення про звільнення В.КОЩИНЦЯ з посади голови Державного департаменту з виконання покарань.