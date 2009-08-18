У Черновецького вже хочуть відмінити майже всі проїзні в метро

Київська міська державна адміністрація планує обмежити кількість поїздок в проїзних квитках на місяць на проїзд у метрополітені до 70-ти.

Це передбачено проектом регуляторного акту «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.01.2009 № 90 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».

Згідно з проектом, вартість проїзних квитків на один від транспорту – автобус, трамвай, фунікулер, тролейбус для фізичних та юридичних осіб становитиме 80 грн., для студентів вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання – 40 грн., для учнів денної форми навчання – 20 грн. При цьому на метрополітен – відповідно 95 грн., 48 грн. та 24 грн. На два види транспорти – без врахування метро, відповідно 135 грн., 65 грн. та 33 грн., а на три види – 160 грн., 80 грн. та 40 грн. На даний час для школярів проїзд в транспорті є безкоштовним.

У вартості проїзних квитків, крім тих, що виготовлені на основі пластикових безконтактних карток, врахована вартість виготовлення карток. У разі придбання проїзних квитків на основі пластикових безконтактних карток понад вартості проїзного квитка стягується заставна вартість безконтактної картки в розмірі 7 грн.

В аналізі регуляторного впливу проекту розпорядження вказується, що за результатами роботи робочої групи, створеної за дорученням Кабінету міністрів України та з урахуванням домовленостей з Антимонопольним комітетом України, тарифи на послуги з перевезення пасажирів міськими видами транспорту, що працюють у звичайному режимі руху, були зменшені з 2 грн. до 1,70 грн. – на проїзд у метрополітені та скасовано тариф в розмірі 2 грн. на проїзд наземними видами транспорту при придбанні квитків поза межами рухомого складу. За результатами роботи комунальних підприємств транспорту, середній дохід від перевезення 1 платного пасажира Київським метрополітеном становить 1,41 грн., а наземними видами транспорту - 0,77 грн. “Тому для покращення фінансового стану підприємств транспорту виникає необхідність пошуку додаткових джерел надходжень”, - наголошується в документі.

Проектом розпорядження відміняються деякі види проїзних квитків на проїзд у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, фунікулері, тролейбусі (який працює у звичайному режимі руху), але вартість проїзних квитків не змінюється. В аналізі до проекту розпорядження наголошується, що, незважаючи на підвищення тарифів на перевезення пасажирів порівняно з 0,50 грн., що діяли з 19 березня 2000 року, з урахуванням діючої гами проїзних квитків та їхньої вартості, результатом фінансової діяльності КП "Київський метрополітен" за І півріччя 2009 року є збиток в розмірі 125 486,0 тис. грн., а КП "Київпастранс" – від перевезення пасажирів міським транспортом, що працює у звичайному режимі руху, - 121 790,3 млн. грн. При цьому з міського бюджету підприємствам транспорту у цьому періоді поточного року виділено 82 675,5 тис. грн.

Враховуючи зазначене, з метою покращення фінансового стану цих підприємств виникає необхідність пошуку додаткових джерел надходжень, одним з яких є зменшення гами проїзних квитків, оскільки при розрахунках вартості проїзних квитків, встановлених розпорядженням КДА від 28 січня 2009 року № 90, застосовувалась гнучка система знижок.

Крім того, проектом розпорядження відміняються також проїзні квитки на проїзд наземними видами транспорту на 1, 5, 7, 10 та 15 днів як такі, що не користуються попитом у киян і їхній продаж становить лише 3% від загальної кількості реалізованих квитків.

Відповідно до проекту розпорядження КМДА «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.01.2009 № 90», залишаються проїзні квитки на місяць, при використанні яких кияни заощаджують 7% - у випадку користування проїзними на проїзд у метрополітені порівняно з проїздом по жетонах, та 13% - при користуванні проїзними квитками на наземний вид транспорту порівняно з придбанням разових квитків.

Також проектом розпорядження запроваджується обмеження кількості поїздок у проїзних квитках на місяць на проїзд у метрополітені в розмірі 70 поїздок, що дозволить додатково отримати КП "Київський метрополітен" 3,6 млн. грн. на рік. При цьому наголошується, що лише 2,56% киян, які користуються проїзними квитками на метрополітені, користуються метрополітеном більше 70 разів на місяць.

У КМДА розраховують, що прийняття проекту розпорядження дозволить КП "Київський метрополітен" отримати додатково 100 млн. грн. на рік, а КП "Київпастранс" – 15,6 млн. грн. (за розрахунками підприємств транспорту).

Проект буде знаходитися на стадії обговорення до 13 вересня.

Як повідомляв УНІАН, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з 4 листопада 2008 року в 3-4 рази.

Антимонопольний комітет визнав таке підвищення необгрунтованим і 11 грудня 2008 року порушив справу.

12 січня 2009 року на засіданні АМК, яке пройшло за участю Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, було досягнуто домовленості про зниження з 23 січня 2009 року вартості проїзду в метро до 1,7 грн., а в тролейбусах, автобусах і трамваях – до 1,5 грн.

30 січня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що підписав розпорядження КМДА про зниження тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті. При цьому вартість проїзних квитків зросла у більш як 2,5 раза.

При цьому з 1 квітня школярі Києва при наявності учнівського білета мають змогу користуватися послугами метрополітену безкоштовно.

25 грудня 2008 року 114 зі 120-ти депутатів Київської міської ради підтримали введення безкоштовного проїзду у Києві для дітей шкільного віку усіма видами комунального пасажирського транспорту загального користування (крім таксі та маршруток). 29 січня фракція БЮТ у Київраді повідомила, що Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав це рішення Київради. 3 лютого 2009 року муніципальна газета “Хрещатик” опублікувала рішення Київради про безкоштовний проїзд дітей шкільного віку у міському пасажирському транспорті. Того ж дня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав пресі, що має намір в лютому підписати відповідне розпорядження про безоплатний проїзд школярів.