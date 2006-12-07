Жодне МРЕО не реєструє автомобілі

Ось вже кілька днів як київські водії не можуть пройти реєстрацію, або зняти з обліку свої засоби пересування в жодному одному із столичних МРЕО. Автомобілісти з суботи оббивають пороги, але марно, пише газета “Сьогодні”.

У столичному ДАІ не заперечують існування проблеми. Проте пояснюють загадкову недоступність МРЕО прагненням... прискорити і поліпшити обслуговування власників автотранспорту. Зараз йде “планова заміна комп`ютерних програм, що відповідають за реєстрацію автомобілів”, після чого, (імовірно) реєстрація кожної з 30-50 машин, що щодня пред`являються увазі МРЕО, займатиме значно менше часу.

А поки в украй складному становищі опинилися, перш за все, автоперевізники. Без дозволу ДАІ вивести нові транпортні засоби на маршрути вони не можуть. А з дозволом в МРЕО їх просять почекати як мінімум до наступного вівторка.