Справами релігій в Україні займатиметься атеїст

Кабінет міністрів призначив виконуючим обов`язки глави нового Державного комітету у справах національностей і релігій члена Комуністичної партії України Георгія Попова.

Як вже повідомлялося, розпорядженням Кабміну місяць тому на основі департаменту Міністерства юстиції з питань релігій і держкомітету з питань національностей і міграцій була створена нова міжвідомча структура – Держкомітет у справах національностей і релігій.

Пан Попов був народним депутатом в 1998-2002 роках і очолював комітет Верховної ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин. Зв`язатися з ним вчора не вдалося. У Мінюсті сказали, що про роботу держкомітету поки нічого не відомо. Нагадаємо, що після заяви про створення держкомітету в департаменті з питань релігій повідомили, що нова структура не втручатиметься в міжконфесійні відносини. У великих українських конфесіях призначення Георгія Попова вважають необдуманим, оскільки «йому як людині, ймовірно, невіруючій незручно відвідувати міжконфесійні збори і слухатиме про Бога».

Обком з посиланням на Коммерсантъ-Украина