Порошенко прогнозує різке подорожчання бензину в січні

Голова парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Петро ПОРОШЕНКО прогнозує, що в січні українським споживачам варто очікувати різкого стрибка цін, у першу чергу на нафтопродукти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", за його словами, це пов`язано зі спробами уряду домовитися з нафтовими компаніями про фіксовані ціни, що вже привело до дефіциту палива в окремих регіонах країни.

«Стримування інфляційних показників відбулося значною мірою за рахунок регулювання цін на бензин, але вже зараз ми знаходимося напередодні товарного дефіциту бензину, якого не вистачає в багатьох регіонах, – сказав П.ПОРОШЕНКО. – Ринок вибухне в грудні або в січні, і тоді інфляційний маховик буде швидко розкручуватися».

Як повідомлялося, раніше нафтові компанії домовилися з віце-прем`єром Андрієм КЛЮЄВИМ обмежити на своїх АЗС ціни на бензин А-95 до 3,65 грн./л, а дизпалива – до 3,6 грн./л. У відповідь Кабінет Міністрів пообіцяв надати нафтовикам ряд пільг.

У рік Україна споживає близько 16 млн. т нафтопродуктів – по 5 млн. т бензину і дизпалива і 6 млн. т мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання становлять 30-35%. Третина з них завозиться з Росії, а інші поставляються нафтопереробними підприємствами Білорусі і Литви.