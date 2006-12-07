Донецьк зганьбився перед гостями з-за кордону

У Донецьку учасники міжнародної ділової зустрічі "Експортери-імпортери" вимушені розпочати переговори в напівтемряві через аварійне відключення електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, в зустрічі беруть участь представники 144 підприємств з усієї України, а також 22-х зарубіжних фірм, зокрема представники трьох посольств і консульств.

Спочатку зустріч мала розпочатися о 13.00, проте через аварію в електромережах Київського району Донецька було знеструмлено будівлю Торговельно-промислової палати, де проходить зустріч.

Не дочекавшись оперативного відновлення електропостачання, учасники ділової зустрічі вирішили розпочати роботу в напівтемряві, без використання мікрофонів.

Перед присутніми виступили голова Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК і перший заступник голови облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ, а також президент Торговельно-промислової палати Геннадій ЧИЖИКОВ.

Вони побажали діловим людям проведення успішних переговорів.

Зараз у напівтемних залах палати продовжуються ділові переговори учасників зустрічі.