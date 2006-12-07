Знайшли застреленим начальника судової адміністрації

Поблизу Сум 6 грудня з вогнепальним пораненням голови було виявлено тіло начальника територіального управління державної судової адміністрації в Сумській області Давида Георгадзе.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Сумської області, напередодні 6 грудня о 21.25 від жителя Сум до Сумського районного відділу міліції надійшло повідомлення, що на автодорозі між селами Верхня і Нижня Сироватка на узбіччі знаходиться автомобіль «Нива», а в ньому труп чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Сумського РВ МВС України в Сумській області, яка виявила за 500 метрів від молочнотоварної ферми агрофірми «Надія» на узбіччі дороги легковий автомобіль «Нива», на місці водія в якому був труп чоловіка. За документами, які мав при собі загиблий, було встановлено, що це - начальника територіального управління державної судової адміністрації в Сумській області Давид Георгадзе. Він помер від відкритого вогнепального поранення правої ділянки голови, при чому постріл, найвірогідніше, був зроблений з мисливської зброї. Наразі за цим фактом прокуратурою Сумського району порушено кримінальну справу за статтею 119 Кримінального Кодексу України – «Вбивство через необережність». Проходять слідчі дії. Слідством розробляється кілька версій, одна з головних – необережне поводження з вогнепальною зброєю.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Сумській області, до Сум із Харкова мають прибути спеціалісти для проведення балістичної експертизи, оскільки наразі не можна з впевненістю сказати, чи фатальний постріл був зроблений самим Д.Георгадзе, чи пасажиром автомобіля «Нива».

За неофіційною інформацією, 6 грудня Д.Георгадзе з товаришами був на полюванні.