У Донецьку відрізали воду більш ніж тисячі приватних будинків

Комунальне підприємство «Донецькміськводоканал» (станом на 21 серпня 2009 року) відключило від подачі води 1139 абонентів, загальна заборгованість яких становить 592 тис. грн.

Про це повідомила УНІАН прес-служба підприємства. Згідно з повідомленням, вже третій місяць бригади КП «Донецькміськводоканал» щодня обстежують для відключення декілька десятків приватних будинків, господарі яких не сплачують рахунки за вже спожиту послугу.

У водоканалі ще раз пояснили, що відключити неплатника, що проживає в приватному будинку просто, оскільки всі комунікації винесено за огорожу - прийшли і відрізали трубу. Боржники, мабуть, це теж розуміють, оскільки багато хто на момент відключення відразу ж відправляється до найближчої ощадної каси сплачувати заборгованості, зазначили в міськводоканалі.

«За три місяці ми відпрацювали 5131 приватний будинок із заборгованістю, всім їм розіслані повідомлення і попередження. 1236 абонентів при відключенні одразу погасили наявні борги. Загальна сума грошей, що надійшли від них, становить 644, 5 тис. грн.», - розповів перший заступник директора КП «Донецькміськводоканал» Юрій ПЕРЕБЕЙНОС.

Проте, як говорять в адміністрації підприємства, відключення триватимуть, адже не всі абоненти проявляють свідомість і вчасно платять за рахунками. І лише так, самостійно збираючи з населення борги за свої послуги, водоканал зможе вчасно розраховуватися з постачальниками енергоресурсів і підготуватися до нормальної роботи в осінньо-зимовий період, упевнені в міськводоканалі.

«Старт опалювального сезону в жовтні, але комунальні підприємства повинні бути готові вже до середини вересня. Щоб все перевірити, і якщо виникнуть неполадки, оперативно їх усунути, - пояснив Ю.ПЕРЕБЕЙНОС. - На сьогоднішній день водоканал не має можливості повністю підготуватися до роботи взимку. Ми не можемо докуповувати матеріали, на наших рахунках недостатньо грошей. Оплата населення за воду нестабільна, а час не терпить. Тому єдиний вихід продовжувати компанію з відключення неплатників».