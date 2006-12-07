Медики зробили циганам флюорографію та мамографію

Луцькі медики почали обстежувати циган. Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, зокрема, днями працівники амбулаторії загальної практики сімейної медицини Луцька обстежили мешканців ромської національності, які проживають у мікрорайоні Вересневе.

За даними прес-служби, на пересувному діагностичному комплексі було проведено 40 флюорографій та 24 мамографії.

Наступний захід – огляд спеціалістами дітей ромів дошкільного та шкільного віку для влаштування їх у дитсадки та школи.

Заходи із підтримки ромів здійснено в рамках державної програми „Соціально-духовне відродження ромів України”, зазначили у прес-службі.