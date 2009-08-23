Прикарпатське місто святкує 1030-річчя

Сьогодні прикарпатське місто Долина святкує своє 1030-річчя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Долинській міській раді, цього року у місті було об’єднано святкування Дня Незалежності, Дня Державного прапора України та Дня Долини.

У святкуванні беруть участь офіційні делегації з міст-побратимів: Новоград-Волинський (Україна), Нова Сажина, Гродзіск Великопольський, Немодлін (Польща), Прерія Вілідж (США), а також делегації з Нідерландів і Молдови.

Розпочалось святкування з богослужіння у храмах, освячення джерела, Державного прапора України, прапора міста Долини та святкової ходи за участю офіційних делегацій.

Родзинкою урочистостей стане «Свято бойківського меду».

Сюрпризом для учасників святкування буде можливість самим викарбувати сувенірну монету і придбати ексклюзивні сувеніри.

У програмі - “Свято ремесел” та етно-рок-фестиваль, майстер-класи народних умільців, спортивні змагання і забави, показові виступи кікбоксерів, борців, боксерів, майстрів українського бойового гопака.

У парку біля міського озера відбудуться показові виступи на байдарках, конкурси і забави для всіх, хто любить і вміє активно відпочивати.

Серед спортивних забав також традиційний Кубок мера з шахів та турнір ветеранів з футболу пам’яті Мирона Курташа.

Завершить свято молодіжна дискотека, вечорниці “Для тих, кому за…”, концерт місцевих виконавців і гала-концерт.