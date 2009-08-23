Губернатор Житомирщини вручив паспорти громадян України

17 юним жителям області

Житомир. 23 серпня. УНІАН. До Дня Державного прапора України 17 юних жителів Житомирської області отримали паспорти громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час святкового мітингу біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Житомирі паспорти вручив голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА.

Урочистості на відзнаку Дня Державного прапора розпочалися у Житомирі з покладання квітів керівниками влади області і міста до Монумента Слави, меморіальних дошок Михайлу Грушевському та В’ячеславу Чорноволу.

Після цього на майдані Сергія Корольова пройшла церемонія підняття Державного прапора України. У ній взяли участь керівники обласної та міської влади, воїни Житомирського гарнізону, представники БЮТ і “Нашої України”, громадськість.

Після проходження роти почесної варти близько тисячі учасників урочистостей попрямували до пам’ятника Тарасу Шевченку, де поклали квіти.

На святковому мітингу виступили губернатор області Ю.ЗАБЕЛА, голова Житомирської облради Віталій ФРАНЦУЗ та мер Житомира Віра ШЕЛУДЧЕНКО.