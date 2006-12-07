Якою буде інфляція через рік

При песимістичному сценарію розвитку економіки валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2007 році може скласти 4% (базовий прогноз уряду, що використовувався при розрахунку бюджету – 7,5% - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ на Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія соціально-економічного розвитку України і пріоритети грошово-кредитної політики».

Крім того, за словами А.КРАВЦЯ, за песимістичним прогнозом, інфляція в Україні за підсумками 2007 року може скласти 10,8% проти базового прогнозу 6,5%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в листопаді склала 1,8%, в січні-листопаді ц.р. - 10,6%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

При формуванні Держбюджету на 2007 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу показника інфляції – 7,5%.