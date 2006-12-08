31 грудня закінчується термін дії таксофонних карток старого зразка

31 грудня 2006 року закінчується термін дії таксофонних карток старого зразка. Про це повідомляє компанія "Укртелеком" на своєму офіційному сайті.

Як уточнює компанія, 31 грудня 2006 року закінчується термін дії таксофонних карток старого зразка номіналами 60, 90, 120, 180, 240, 480, 720, 960 хвилин міського зв`язку і 30 хвилин міжнародного телефонного зв`язку з країнами СНД. "Укртелеком" закликає користувачів використати картки старого зразка до цього терміну.

З 1 січня 2007 року таксофонні послуги надаватимуться тільки за таксофонними картками нового зразка номіналом 9, 12, 15, 24 і 48 грн.