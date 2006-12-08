Ющенко закликав Київраду шукати гармонію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає всі політичні сили Києва і керівництво міста розпочати діалог і знайти порозуміння у вирішенні актуальних проблем столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його не все влаштовує у роботі сесії Київради і у відносинах ради з виконавчою владою міста.

«Переконаний, що до сьогоднішнього дня не знайдена гармонія у стосунках, не існує більшість, крім цього, дуже багато питань практичного, прагматичного наповнення дуже сильно політизуються. Від цього страждає місто», - підкреслив Президент.

Він закликав всі фракції Київради, керівництво міста знайти порозуміння. Глава держави вважає, що таке порозуміння можна знайти навколо пріоритетів. «Найбільше, що об’єднує людей у політиці, – це спільна мета», - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що минулого тижня він зустрічався з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ з однією метою – запропонувати план дій на 2007-2008 роки з проектами, які б могли консолідувати всі політичні сили Києва, представлені у Київській міській раді.

«Думаю, що зараз починається переговорний процес і діалог відносно прийняття цих ідей. Я радий був би від того, що у Київській міській раді знайшлася б політична консолідація навколо цілей політики міста – а це благоустрій, а це соціальні програми, а це будівництво і льодового палацу, і виставкового залу, і Мистецького арсеналу… Є багато спільних проектів, навколо яких можна об’єднати націю», - наголосив глава держави.