Олімпійський балет ReD Foxes святкуватиме 5-річчя

10 грудня о 17.00 відбудеться прес-конференція, присвячена святковій програмі на честь 5-річчя Олімпійського балету ReD Foxes “Київ…Токіо” (БК „Київметробуд”-„Метрополітен-Холл” , вул. Прорізна,8);

18-00 - концертна програма. У репертуарі: нові композиції, створені в жанрі модерн-балету, найкращі спортивні номери з Олімпійскої програми та відеофрагменти гастрольного життя ReD Foxes. Серед глядачів буде проведено конкурс на найкращу танцювальну імпровізацію ( там же).

Обов’язково потрібна акредитація. Телефон: 233-05-00, e-mail redfoxes@vip-ukr.kiev.ua.