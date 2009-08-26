На Волині в дитсадку загинула 5-річна дівчинка

На Волині в дитячому садку загинула 5-річна дівчинка. На дитину впала дерев’яна споруда у вигляді зайця.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Волинській області, інцидент трапився напередодні у містечку Камінь-Каширський. Дівчинка померла на місці трагедії. Наразі труп дитини направлено на судово-медичну експертизу.