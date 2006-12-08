Курочкін: я – не Христос, але завдання у мене такі ж

Російський бізнесмен Максим Курочкін, затриманий в Україні за звинуваченням у причетності до здійснення двох кримінальних злочинів, зараз знаходиться в СІЗО за рішенням суду. Звідти він передав листа в редакцію УНІАН. Із-за грат Курочкін стверджує, що його оббрехали. Що він приїхав до України з єдиною метою: допомогти Києву, Москві і Вашингтону вирішити найважливіші з накопичених проблем... за місяць.

«По своей недалекости чиновники от милиции, защищая честь мундира своего шефа, по надуманным, смешным обвинениям лишили меня свободы, заставляют зависимого от них человека клеветать на меня.

Я, безусловно, не Христос, но цели и задачи у меня такие же – помочь людям. И я знаю, пусть в малом (с чего-то надо начинать), как это сделать, каким образом реализовать это в максимально короткие сроки, поэтому я здесь, в Украине.

Все же, очень серьезные люди (социальный статус которых, безусловно, не сопоставим с моим – а я на это и не претендую), от которых зависят украинско-российско-американские отношения, при наличии взаимопонимания и, безусловно, присутствующей на сегодняшний день мотивации, могут решить все основные накопившиеся проблемы за месяц, и уже в 2007 году мы можем увидеть конкретные результаты: жизнь людей, простых граждан наших стран станет лучше».

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