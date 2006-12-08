Ахметов подарував Ротару ”Бентлі”

Народний депутат і президент футбольного клубу "Шахтар" подарував співачці Софії Ротару автомобіль "Бентлі" блакитного кольору.

Інформацію про це поширила в п`ятницю "Комсомольська правда". За її даними, автомобіль з`явився в гаражі в співачки відразу після виступу на 75-річчі футбольного клубу "Шахтар".

У коментарі "Українській правді" Ринат Ахметов підтвердив факт подарунку.

"І я, і футбольний клуб "Шахтар" - давні шанувальники творчості Софії Ротару. Цей рік – ювілейний для Софії Михайлівни: 35 років на сцені! Я вирішив не просто поздоровити всіма улюблену співачку й артистку, але і піднести в подарунок щось особливе", - відзначив Ахметов.

На початку серпня "Шахтар" відсвяткував своє 75-річчя. За кілька днів до цього Ротару відсвяткувала свій день народження.

Українська правда