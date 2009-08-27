Литвин: у країні 700 шкіл бездітні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН занепокоєний проблемою закриття сільських шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні у Житомирі на обласній конференції освітян.

«Мене турбує проблема закриття шкіл в Україні, адже наразі у країні 700 шкіл бездітні», - сказав він.

Політик нагадав, що у ці вихідні брав участь у міжнародному святі культури і мистецтв «Лесині джерела» у себе на батьківщині у Новограді-Волинському, де йому земляки поскаржилися на закриття сільської школи. «Громада села зробила усе, щоб зберегти школу, а її наразі закривають», - сказав він і наголосив на необхідності оптимізації мережі сільських шкіл в Україні.

«Абсолютно очевидно, що світ буде приростати виключно знаннями. Душа людини зобов’язана працювати, якщо вона не працює, то виникає багато проблем», - сказав В.ЛИТВИН.