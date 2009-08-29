Військовому госпіталю присвоєно ім'я Войно-Ясенецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв 386-му військовому госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону ім’я Святителя Луки (професора В.Ф.Войно-Ясенецького).

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“Присвоїти 386 військовому госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону ім`я Святителя Луки (професора В.Ф.Войно-Ясенецького) і надалі іменувати його – 386 військовий госпіталь імені Святителя Луки (професора В.Ф.Войно-Ясенецького) Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону”, - зазначається в указі.

Госпіталю присвоєно ім’я Святителя Луки з метою вшанування пам`яті Валентина (в Указі помилково зазначено "Володимира". - Ред.) Войно-Ясенецького (Святителя Луки) – видатного релігійного діяча, знаменитого хірурга та враховуючи високий професіоналізм, вагомий внесок у зміцнення здоров`я військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил України особового складу 386 військового госпіталю Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону.

Архієпископ Лука (у миру Валентин Феліксович Войно-Ясенецький, 1877-1961) - хірург і духовний письменник. Після закінчення Київського медуніверситету - учасник російсько-японської війни, з березня 1917 р. - головний лікар міської лікарні Ташкента, де на початку 20-х років таємно рукопокладений в єпископи. У 20-30-х роках неодноразово заарештовувався. У роки війни, бувши в засланні в Красноярському краї, працював консультантом усіх госпіталів краю та головним хірургом евакогоспіталю (в Красноярську в 2005 р. відкрито музей). З травня 1946 року - архієпископ Сімферопольський і Кримський. Лауреат Сталінської премії у галузі медицині 1946 року.

Канонізований Російською православною церквою в сонмі новомучеників і сповідників.