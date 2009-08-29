Тимошенко: Україні не потрібно стільки газу

Для того щоб сплатити за закачаний у сховища в серпні російський газ, на початку вересня Національному банку України не потрібно буде здійснювати емісію гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила вчора на брифінгу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Газ буде сплачено, і сплачено не емісійним способом», – сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Україна веде переговори з Російською Федерацією про скорочення обсягів закупівлі газу в 2010 році «Нафтогазом України» у «Газпрому» до 27 млрд. кубометрів.

Зазначимо, на сьогоднішній день керівництво НАК «Нафтогаз України» обговорює з керівництвом ВАТ «Газпром» можливість скорочення обсягів закупівлі російського газу в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на зборах Світового конгресу у Львові прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в 2010 році Україна купить 25 млрд. кубометрів російського газу.

«Ми радикально скорочуємо споживання природного газу, заміщуємо його всім, чим можливо. Якщо в 2007-му ми брали 52 млрд. кубометрів газу, цього року беремо 33 млрд. кубометрів російського газу, а наступного року ми візьмемо 25 млрд. кубометрів», – сказала вона.

При цьому прем`єр зазначила, що в Україні практично за всіма галузями діють програми із заміщення використання газу іншими джерелами енергії.