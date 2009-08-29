На Чернігівщині горіло приміщення колишньої шкіргалантерейної фабрики

О 04.35 28 серпня на Чернігівщині, у місті Прилуки, на території колишньої шкіргалантерейної фабрики ТОВ „Вербена”, у двоповерховій будівлі, в горищному приміщенні, через підпал невстановленої особи виникла пожежа з розповсюдженням вогню на покрівлю складу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок пожежі згоріли та пошкоджені 700 м2 покрівлі на двох будівлях. О 08.50 силами 7 відділень Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.