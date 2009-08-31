«Газпром» збільшить транзит газу територією України

1 вересня «Газпром» збільшить транспортування газу територією України через проведення комплексу планово-профілактичних і ремонтних робіт (ППР) на газопроводі «Ямал - Європа».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«1 вересня о 16.00 за московським часом розпочнеться проведення комплексу планово-профілактичних і ремонтних робіт на газопроводі «Ямал - Європа». Роботи проводитимуться синхронно на територіях Росії, Польщі і Німеччини. У зв`язку з цим по газопроводу тимчасово, на термін до 30 годин, буде припинено транспортування природного газу. Проведення ППР було передбачене наперед і узгоджене з усіма зацікавленими сторонами в грудні 2008 року», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що подача газу споживачам здійснюватиметься за рахунок збільшення об`ємів його транспортування територією України.

*** Газопровід «Ямал - Європа» - російський магістральний експортний газопровід, який сполучає газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Західній Європі. Проходить через територію Білорусі і Польщі.