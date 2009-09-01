Донецька облрада прогнозує зниження доходів населення

Донецька обласна рада прогнозує, що реальні доходи населення регіону в 2009 році знизяться на 11%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облради.

Згідно з повідомленням, також економісти області прогнозують, що в 2010 році реальні доходи населення впадуть ще на 10%. Тоді як, наприклад, у 2008 році реальні доходи населення регіону зросли на 15%.

Як результат зниження доходів населення, в області скоротяться «інвестиційні ресурси» населення на придбання товарів тривалого користування, будівництва тощо. Прогнозується, що вони скоротяться майже на 12 млрд. грн. (з 35,2% у 2008 році до 19,5% у 2010 році).