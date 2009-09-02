Напад на рівненського олігарха і його дружину: Ауді А-6 спалили, сейф забрали

У Рівному скоєно напади на відомого місцевого підприємця Ярослава ДИКОГО та його дружину.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємець є власником найбільшого промислового і продовольчого ринку в обласному центрі, який місцеві жителі називають «ринок Дикого».

За повідомленням начальника відділу зв’язків з громадськістю Управління МВС в Рівненській області Тамари ЛИСЕНКО, у міліцію зателефонувала дружина Я.ДИКОГО Наталія, яка повідомила, що поблизу села Решуцьк Рівненського району, близько 21.00 на базі відпочинку, яка належить її чоловіку, п’ятеро невідомих у масках із застосуванням насильства і погрожуючи пістолетом, заволоділи її автомобілем «Ауді А-6». Пізніше автомобіль знайшли обгорілим на одній з вулиць у місті Дубно.

Через 10 хвилин після дзвінка Наталії до міліції зателефонувала сусідка Я.ДИКОГО і повідомила, що у будинок підприємця у селі Колоденка Рівненського району проникли п’ятеро чоловіків у масках, побили охоронця і, прихопивши металевий сейф, зникли.

Сам Я.ДИКИЙ пізніше звернувся по медичну допомогу до районної лікарні, де в нього констатували забійну травму обличчя і гематому ока.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Прокуратура Рівненської області взяла її на особливий контроль.