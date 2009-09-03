Кабмін спростовує існування невдоволеного листа з МВФ

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ спростовує інформацію про існування листа Міжнародного валютного фонду (МВФ) до уряду України, в якому фонд нібито висловив незадоволення тим фактом, що в Україні з 1 вересня не відбулося підвищення цін на газ для населення. Про це він заявив сьогодні журналістам після засідання кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, також Г.НЕМИРЯ заявив, що під час останнього перебування в Україні голова МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ жодних інтерв`ю не давала, і назвав такими, що не відповідають дійсності, будь-які цитати в пресі з посиланням на неї.

Як писали ЗМІ, 31 серпня постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що Міжнародний валютний фонд може припинити співпрацю з Україною, якщо влада країни без належних підстав піде на надмірне нарощування бюджетного дефіциту і розгойдування економічної ситуації в країні. «Якщо такі відхилення (бюджетного дефіциту – УНІАН) будуть результатом умисної політики, що суперечить духу і цілям програми, ми припинимо співпрацю. Ми не маємо наміру брати участь в політиці, яка призведе до поглиблення економічної кризи», – сказав він. При цьому М.АЛЬЄР додав, що таке рішення може бути ухвалене, якщо влада країни провокуватиме інфляцію і підриватиме стабільність банківської системи.

2 вересня Управління Секретаріату Кабінету міністрів України зі зв`язків зі ЗМІ констатувало чергове безпідставне нагнітання істерії навколо співпраці уряду України з Міжнародним валютним фондом.