У Тимошенко просять не нагнітати істерію навколо МВФ

Управління Секретаріату Кабінету міністрів України у зв’язках із ЗМІ “змушене констатувати чергове безпідставне нагнітання істерії навколо співпраці Уряду України із Міжнародним валютним фондом”.

У зв’язку з цим Управління “уповноважене заявити, що негативні прогнози щодо співпраці із МВФ, поширені деякими ЗМІ, абсолютно не відповідають дійсності”. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Управління секретаріату КМУ у зв’язках із ЗМІ щодо співпраці з МВФ.

За інформацією Управління, переговори із технічною місією Міжнародного валютного фонду, яка зараз перебуває в Україні, тривають у штатному конструктивному режимі.

У заяві нагадується, що “успішна робота урядової команди з Міжнародним валютним фондом уже дозволила отримати три транші в рамках програми stand by. Крім того, нещодавно МВФ збільшив для України обсяг спеціальних кредитних квот”.

Як наголошують автори заяви, “уряд в жодному разі не відмовляється від виконання взятих на себе зобов’язань і тому з оптимізмом дивиться на майбутні переговори щодо виділення 4-го траншу кредиту від МВФ”.

З огляду на це Управління “просить “борзописців” з Секретаріату Президента України припинити практику абсолютно безпідставної критики будь-яких дій уряду, особливо в площині відносин з міжнародними фінансовими організаціями, яку ми спостерігали упродовж усього переговорного процесу щодо програми stand by. Ми вважаємо, що в період кризи слід думати не про власні політичні рейтинги, а про долю країни”, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що Міжнародний валютний фонд може припинити співпрацю з Україною, якщо влада країни без належних підстав піде на надмірне нарощування бюджетного дефіциту і розгойдування економічної ситуації в країні. "Якщо такі відхилення (бюджетного дефіциту) будуть результатом навмисної політики, яка суперечить духу і цілям програми, ми припинимо співпрацю. Не маємо наміру брати участь у політиці, яка призведе до поглиблення економічної кризи", - сказав він. М.АЛЬЄР додав, що таке рішення може бути ухвалене, якщо влада країни провокуватиме інфляцію і підриватиме стабільність банківської системи.

Він нагадав, що восени група фахівців МВФ прибуде до Києва для обговорення проекту державного бюджету країни на 2010 рік, а місія фонду відвідає Україну наприкінці жовтня для обговорення програми співпраці: для отримання четвертого траншу коштів необхідний прогрес у реструктуризації банківського сектору і фіскальної політики. За його словами, ключовим питанням є проект держбюджету-2010.

Представник фонду також повідомив, що МВФ чекає на підвищення ціни за газ для населення у вересні на 20% і в 2010 році щокварталу на 20% - такий крок покликаний скоротити обсяги держпідтримки "Нафтогазу України".

Підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня 2009 року було узгоджене Україною з Міжнародним валютним фондом і відповідний пункт було внесено до відкоригованої в липні програми співпраці України і МВФ. Однак, 25 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в 2009 році ціна на газ для населення підвищуватися не буде. 26 серпня міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН заявив, що підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня ц.р. може не відбутися, оскільки це питання не узгоджене з профспілками. 31 серпня Окружний адміністративний суд м. Києва визнав протиправною постанову Національної комісії регулювання електроенергетики щодо підвищення роздрібних цін на газ для населення. Відповідне судове рішення прийнято за позовом Національного форуму профспілок України, в якому була оскаржена постанова НКРЕ № 811 «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» від 9 липня цього року.

1 вересня експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибули до України з метою обговорення питання підготовки проекту Державного бюджету України на 2010 рік.

За словами М.АЛЬЄРА, Україна вже одержала від МВФ 10,5 млрд. доларів у рамках програми stand-by, передбачається виділення ще 6 млрд. доларів, з яких 3,8 млрд. доларів планується надати країні до кінця 2009 року.