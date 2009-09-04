Гурвіц: "Відкрито кращу в Україні дитячу поліклініку"

В Одесі відкрито сучасну дитячу поліклініку, персонал якої зможе обслуговувати до 23 тисяч дітей впродовж року.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття керівник міського управління охорони здоров`я Олена ЯКИМЕНКО заявила, що «поліклініка №6 цілком відповідає всім європейським вимогам».

Будівництво дитячої медустанови, розрахованої на надання медичної допомоги дітям Київського, Малинівського і Приморського районів Одеси, коштувало міській казні 20 млн. грн. - без вартості устаткування. У новій поліклініці є три педіатричні відділення, до яких входять 28 педіатричних дільниць. Медичну допомогу надаватимуть кваліфіковані лікарі-педіатри і медсестри.

Поліклініка оснащена сучасним устаткуванням, зокрема виробництва харківського заводу «Квант». У будівлі є також необхідні допоміжні приміщення і конференц-зал для проведення науково-практичних конференцій і семінарів.

Як зазначив на відкритті мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, ця «дитяча поліклініка - краща в Україні. Те, що робиться для дітей, має відбуватися не за залишковим принципом, а в першу чергу». Він повідомив, що незабаром планується відкриття міських поліклінік у Приморському і Суворовському районах міста, також «буде покращано оснащення існуючих лікарень, поліклінік і пологових будинків».