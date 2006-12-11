В Одесі відкрився австрійський центр Культурконтакт

Австрійський координаційний центр у сфері освіти, науки і культури «Культурконтакт» відкрився сьогодні в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, він став 11-м бюро у Східній Європі.

На церемонії відкриття голова облдержадміністрації Іван ПЛАЧКОВ підкреслив, що «Одещина має великий потенціал у сфері розвитку туризму та індустрії відпочинку». Він висловив надію, що спільна діяльність у цих галузях буде корисною як австрійській, так і українській стороні.

У свою чергу перший заступник міністра освіти, науки і культури Австрії Вольфганг ШТЕЛЬЦМЮЛЛЕР заявив, що його країна «зацікавлена в тому, щоб здійснювати великі інвестиції в українську туристичну й освітню сфери». Як приклад він навів туристичний проект, що реалізується в райцентрі Березівка Одеської області на базі училища, що займається підготовкою фахівців для туристичної сфери.

Надзвичайний і Повноважний посол Австрії в Україні Маркус ВУКЕТІЧ зазначив, що «в обох країн вже є сталі зв`язки у сфері економіки, культури й освіти. Зокрема, в чотирьох містах України – Чернівцях, Києві, Харкові та Львові – працюють австрійські бібліотеки. Вже 14-й раз в українській столиці пройшла так звана «літня академія», під час якої студенти-економісти з Відня поглиблювали свої знання в економіці України та країнознавстві ».

На думку посла, відкриття в Одесі координаційного центру «Культурконтакт» також сприятиме поглибленню знань молодих одеситів у сфері туризму.

Довідка УНІАН. Центр «Культурконтакт Австрія» почав відкривати свої бюро у Східній Європі з 1992 р. В офісах працюють експерти з Австрії та країн – її партнерів у сфері освіти, науки і культури.