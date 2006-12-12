Ющенко хоче перекроїти бюджет-2007 з самого початку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своїх пропозиціях до Закону “Про Держаний бюджет України на 2007 рік” пропонує Верховній Раді перерахувати розміри прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати на 2007 р.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це йдеться у пропозиціях глави держави до закону про держбюджет-2007.

В.ЮЩЕНКО зазначає, що прийнятий Верховною Радою України 6 грудня 2006 року Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» не може бути підписаний, зокрема, через те, що статтею 62 Закону, що надійшов на підпис, пропонується затвердити на 2007 рік прожитковий мінімум, зокрема, для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2007 року – 380 гривень, з 1 квітня 2007 року – 387 гривень, з 1 жовтня 2007 року – 395 гривень.

За попередніми ж розрахунками розмір прожиткового мінімуму для цієї соціальної групи на 1 жовтня 2006 року становив 381 гривню, на 1 листопада – майже 391 гривню, а прогнозний показник на 1 січня 2007 року становить 406,6 гривні.

Ураховуючи, що за статтею 28 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком установлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то визначення з 1 січня 2007 року пропонованого розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, призведе до недоодержання кожним пенсіонером, якому призначено мінімальну пенсію, щомісячно 26,6 гривні, з чим погодитись не можна.

Крім того, слід зазначити, що від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежать пенсії майже 12 млн. пенсіонерів. Від зазначеного показника залежить і розмір державної соціальної допомоги незахищеним верствам населення (допомога інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, по догляду за дитиною, допомога одиноким матерям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на поховання тощо).

З огляду на це викликає заперечення і стаття 97 Закону, що розглядається, якою пропонується з 1 січня 2007 року не встановлювати обмеження щодо максимального розміру пенсії для єдиної категорії пенсіонерів – народних депутатів України.

Статтею 76 Закону передбачено встановити з 1 січня 2007 року розмір мінімальної заробітної плати 400 гривень на місяць, з 1 липня 2007 року – 420 гривень, з 1 грудня 2007 року – 450 гривень.

Таким чином, якщо в 2005 році зростання розміру мінімальної заробітної плати становило 40 відсотків, у 2006 році – 20 відсотків, то в 2007 році воно заплановано лише на рівні 12,5 відсотка.

Таке різке уповільнення темпів зростання розміру мінімальної заробітної плати негативно позначиться на умовах оплати працівників абсолютної більшості підприємств в Україні, оскільки тарифні ставки їх працівників згідно з галузевими угодами та колективними договорами встановлюються залежно від розміру мінімальної заробітної плати.

Ураховуючи прогнозований рівень інфляції в 2007 році (за прогнозами незалежних українських та міжнародних експертів він становитиме близько 11 відсотків), а також зростання податкового навантаження на доходи фізичних осіб, в Україні вперше за останні роки може відбутися реальне падіння розміру мінімальної заробітної плати, який є базою для обрахування заробітної плати близько 10 млн. працюючих громадян, зокрема працівників бюджетної сфери – лікарів, вчителів, науковців, працівників культури.

Виходячи з наведеного, вважав би за необхідне ще раз зробити розрахунки розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати на 2007 рік і пов`язаних з цими показниками видаткових статей Державного бюджету України на 2007 рік та за їх результатами внести відповідні корективи до Закону.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері Президент України В.ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».