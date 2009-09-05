У реструктуризації боргів Нафтогазу задіяно 7 консультаційних компаній

У реструктуризації єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» на 500 млн. дол. і з терміном погашення наприкінці вересня 2009 року задіяно сім консультаційних компаній.

Про це заявив радник голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрій ВІТРЕНКО в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

Нагадаємо, що для реструктуризації єврооблігацій «Нафтогаз» залучив приватну компанію Squipe Capital Limited, яка надає консультаційні послуги у сфері фінансів в країнах Східної Європи.

«Окрім Squipe Capital Limited, в операції беруть участь ще мінімум шість компаній - юридичні радники (українські й міжнародні). Крім того, дуже важливу роль відведено агентові з обміну - банку Credit Suisse», - уточнив він.

Ю.ВІТРЕНКО відзначив, що, рекомендуючи «Нафтогазу» консультантів, уряд керувався успішним досвідом реструктуризації суверенних боргів України в 1999-2002 роках, а також досвідом людей, які займалися безпосередньо реструктуризацією боргів України.

«У даному випадку ви вибираєте не «відому торгову марку», а людей, яким довіряєте і які можуть впоратися з рішенням поставленого завдання», - заявив він, коментуючи співпрацю НАК з Squipe Capital Limited.

Водночас Ю.ВІТРЕНКО наголосив, що для агента з обміну дуже важливе світове ім`я і глобальна мережа продаж цінних паперів.

«Щодо кожного кредиту - складна структура. Якщо ми говоримо про єврооблігації, то в цих операціях бере участь трасті-банк. І завдання радника - забезпечити, образно кажучи, аби пазл склався і картинка вийшла правильною. Тобто він координує весь процес», - пояснив він.

У свою чергу, відповідаючи на питання про умови винагороди компанії Squipe Capital Limited, радник голови правління «Нафтогазу» Андрій КОБОЛЬОВ, відзначив: «Консультанти не одержать ні копійки, якщо не виконають роботу, тобто у разі провалу реструктуризації єврооблігацій «Нафтогазу». Це факт».

При цьому А.КОБОЛЬОВ відмовився назвати величину винагороди, уточнивши лише, що вона відповідає ринковим стандартам.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» призначив Групу з управління зобов`язаннями банку Credit Suisse менеджером ділера для здійснення запланованої реструктуризації євробондів на суму в 500 млн. дол., термін виплати за якими – 30 вересня 2009 року, а також з питань врегулювання фінансових зобов`язань щодо двосторонніх кредитів компанії.

30 вересня минає термін погашення єврооблігацій НАК «Нафтогаз України», випущених у 2004 році. Обсяг випуску дорівнює 500 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.