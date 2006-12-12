Черновецький зменшує тарифи

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився зменшити житлово-комунальні тарифи в столиці не менше ніж на 10%.

Про це сказано в заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переданій УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва зазначає, що після звернення до нього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, він видав розпорядження про зменшення житлово-комунальних тарифів не менше ніж на 10%.

Крім того, для малозабезпечених верств населення, які проживають у будинках житлового фонду, що знаходяться в дуже поганому стані, тарифи будуть зменшені не менше ніж на 50%.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КДМА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи повинні були зрости в середньому в 3,4 раза.

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що своїм указом відмінить завищені тарифи на комунальні послуги в Києві, якщо мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не перегляне їх.

“Безумовно, я як Президент не міг допустити різкого погіршення життя сотень тисяч киян. Тому я доручив міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ переглянути затверджені тарифи”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, “експертні розрахунки свідчать: економічно обгрунтованим є зменшення тарифів на 10% для всіх категорій населення. Для менш соціально захищених киян вважаю за необхідне скоротити запропоновану плату за житло і комунальні послуги вдвічі. Також я доручив міському голові зменшити тарифи для тих жителів столиці, які мешкають у старих будинках”.

“Якщо київська влада не згодиться з моїми пропозиціями, я своїм указом відміню завищені тарифи”, - підкреслив Президент України.