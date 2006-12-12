В одній із військових частин Євпаторії повісився солдат

В євпаторійській військовій частині А-4519 загинув солдат - житель Нижньогірського району Криму Михайло Тимошенко. Як повідомили кореспонденту УНІАН у євпаторійському військкоматі, М.Тимошенко загинув у ці вихідні. "Версій того, що сталося багато. Наскільки нам відомо, солдат, одержавши лист від коханої дівчини, повісився на балконі", - повідомили у військкоматі Євпаторії, при цьому там зазначили, що у військовослужбовця, ймовірно, було не все гаразд із психікою", оскільки "дівчат на світі багато" й вони не варті того, щоб "так робити".

У військкоматі також повідомили, що М.Тимошенко був призваний на службу за контрактом у квітні цього року.

Співробітники військкомату не змогли підтвердити або спростувати відомості про те, що тіло загиблого солдата вже видано родичам, і сьогодні мають пройти похорони. За докладною інформацією з приводу того, що сталося, співробітники військкомату порадили звернутися до вищих структур. Проте докладнішу інформацію отримати не вдалося, оскільки в кримському військкоматі, куди за коментарями звернувся кореспондент УНІАН, порадили зателефонувати завтра, оскільки сьогодні відзначається День Сухопутних військ України і "начальства немає".