Оголошено шорт-лист британського "Букера"

Роман "Summertime" ("Влітку") Джона Максвела Кутзеє, південноафриканського лауреата Нобелівської премії в галузі літератури, ввійшов до короткого списку претендентів на премію Man Booker 2009 року. Кутзеє має два "Букери" - за книжки "Життя і час Міхаела К." (1983) і "Ганьба" (1999), і він може стати першим "потрійним" лауреатом цієї престижної премії для англомовних романістів.

До короткого списку "Букера" 2009 року ввійшов роман "The Children`s Book" ("Дитяча книга") Антонії Байєтт, лауреата "Букера" 1990 року (за "Posession" - "Володіння"). Ще одна відома письменниця - Сара Вотерс - номінована за роман "The Little Stranger" ("Маленький подорожній"). Уотерс, три романи якої перекладалися російською ("Тонка робота", "Нічний дозор" і "Оксамитові кігтики"), двічі потрапляла до шорт-листа "Букера".

Також у шорт-листі опинився письменник Саймон Моуер (Simon Mawer), який живе в Італії, з романом "The Glass Room" ("Скляна кімната"). Російською мовою перекладалася його книга "Євангеліє від Іуди". Ще два номінанти - це Адам Фулдс (Adam Foulds) з романом "The Quickening Maze" ("Оживаючий лабіринт") і Хіларі Ментл (Hilary Mantel) з історичною книгою "Wolf Hall" ("Вулф Хол") про Томаса Кромвеля, головного радника Генріха VIII.

За даними The Guardian, найвищі ставки букмекери приймають саме на Ментл, вона вважається фаворитом конкурсу.

Ім`я лауреата премії стане відоме ввечері 6 жовтня. Переможець одержить чек на 50 тисяч фунтів стерлінгів.

