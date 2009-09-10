9 вересня на своєму засіданні Кабінет міністрів схвалив Містобудівний кодекс.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства регіонального розвитку і будівництва з посиланням на міністра регіонального розвитку і будівництва Василя КУЙБІДУ.

За його словами, кодекс акумулює положення основних законів України, які безпосередньо регулюють питання планування і забудови територій, а саме «Про планування і забудову територій», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність».

«Мета Містобудівного кодексу – систематизація законодавства у сфері містобудування, створення сприятливих умов для подальшого розвитку містобудівельної діяльності, залучення інвесторів і населення до процесу розвитку населених пунктів, впорядкування розвитку територій відповідно до рішень містобудівельної документації, встановлення провідного значення містобудівної документації і місцевих правил у врегулюванні розвитку населених пунктів і територій, підвищення рівня гарантій для інвестицій в будівництво за рахунок ухвалення принципових рішень на початкових етапах розміщення будівництва об`єктів», - сказав міністр.

В.КУЙБІДА зазначив, що ухвалення Містобудівного кодексу сприятиме вдосконаленню порядку і прозорості ухвалення рішень з питань містобудування, ефективного використання територій, удосконалення порядку підготовки і затвердження проектної документації для будівництва, посилить контроль за будівництвом і використанням територій.

За його словами, після ухвалення Містобудівного кодексу України будуть скасовані Закони України «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», статті 5, 10, 15 і 20 Закону України «Про архітектурну діяльність».

Нагадаємо, концепцію Містобудівного кодексу уряд схвалив 18 липня 2007 року своїм розпорядженням №536-р.