У Києві викрили чергову квартирну аферу

Співробітники управління податкової міліції ДПА у м. Києві спільно з працівниками Генеральної прокуратури України викрили чергову житлову аферу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у Києві, в 2005 році мешканець Криму створив у столиці будівельну компанію, яка мала займатися будівництвом житлових будинків. Для цього у 2007-2008 роках він почав укладати інвестиційні договори з фізичними особами для фінансування будівництва житлового будинку. Однак, як виявилося, у цьому будинку на одну квартиру претендувало декілька майбутніх власників.

Внаслідок махінації псевдо-забудовник ошукав громадян на суму понад 6 млн. грн. Встановлено, що для привласнення коштів було задіяно низку фіктивних фірм, які перевели гроші за кордон.

Проти бізнесмена порушено кримінальну справу за фактом шахрайства та розтрати чужого майна.