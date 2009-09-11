У Києві викрили чергову квартирну аферу

18:34, 11 вересня 2009
Суспільство
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Порушено кримінальну справу

Співробітники управління податкової міліції ДПА у м. Києві спільно з працівниками Генеральної прокуратури України викрили чергову житлову аферу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА у Києві, в 2005 році мешканець Криму створив у столиці будівельну компанію, яка мала займатися будівництвом житлових будинків. Для цього у 2007-2008 роках він почав укладати інвестиційні договори з фізичними особами для фінансування будівництва житлового будинку. Однак, як виявилося, у цьому будинку на одну квартиру претендувало декілька майбутніх власників.

Внаслідок махінації псевдо-забудовник ошукав громадян на суму понад 6 млн. грн. Встановлено, що для привласнення коштів було задіяно низку фіктивних фірм, які перевели гроші за кордон.

Проти бізнесмена порушено кримінальну справу за фактом шахрайства та розтрати чужого майна.

 

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