Трамп зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО в Туреччині, - Reuters

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Трамп, ймовірно, зв’яжеться з Путіним після розмови із Зеленським.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Туреччини цього тижня, де відбудеться саміт НАТО, щоб зробити чергову спробу покласти край війні в Україні, повідомив у неділю високопоставлений представник США, пише Reuters.

Видання розповіло, що Трамп має прибути на саміт у вівторок, 7 липня. Його перша зустріч відбудеться з господарем саміту, президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. В Білому домі повідомили, що Трамп також зустрінеться з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа та проведе прес-конференцію.

Високопоставлений американський чиновник, який на умовах анонімності проінформував журналістів про цю поїздку, зазначив, що Трамп зустрінеться із Зеленським у середу, 8 липня, щоб обговорити, "як ми можемо покласти край війні".

Відео дня

"За останні кілька місяців ситуація на полі бою явно застигла, і жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Президент відчуває реальну необхідність спробувати покласти цьому край", - розповів чиновник виданню.

За його словами, Трамп також закликатиме союзників по НАТО збільшити видатки на оборону.

"Він передасть це послання особисто", - зауважив високопоставлений американський чиновник.

Він додав, що під час саміту будуть оголошені угоди в оборонній сфері на суму в мільярди доларів.

Європейські чиновники сподіваються, що міцні стосунки Трампа з Ердоганом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте забезпечать безперешкодний перебіг саміту.

Однак європейці залишаються невпевненими через тривалу трансатлантичну напруженість, пов’язану з війною проти Ірану, та часту критику НАТО з боку президента США.

Видання нагадує, що Трамп скаржився, що члени НАТО не доклали достатніх зусиль, аби допомогти Сполученим Штатам у американо-ізраїльській війні проти Ірану.

Радник Кремля Юрій Ушаков розповів, що в суботу, 4 липня, очільник Білого дому провів 90-хвилинну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і запропонував допомогу у пошуку рішення щодо війни в Україні.

В статті зазначається, що в минулому Трамп висловлював жаль з приводу кількості жертв і руйнувань з обох сторін конфлікту.

Водночас, видання констатувало, що за останні місяці Україні вдалося уповільнити або зупинити просування російських військ і посилити тиск на Путіна.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Трамп, ймовірно, зв’яжеться з Путіним після розмови із Зеленським.

Видання наголосило, що минулого місяця Зеленський закликав до проведення двосторонньої зустрічі з Путіним, але лідер Кремля відмовився. Росія заявила, що будь-яке рішення має передбачати повне встановлення Москвою контролю над українським регіоном Донбасу. Україна відкидає це твердження.

Трамп та Зеленський: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 4 липня, в День незалежності США, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Зеленський поділився, що вони "дуже добре поговорили". Український лідер подякував американцям за допомогу у війні проти Росії. Також президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Зеленський вважає, що є реальна перспектива завершити війну в Україні, а "рішучість Америки матиме вирішальне значення".

Також ми писали, що раніше Трамп заявляв, що український президент Володимир Зеленський "досить добре" справляється, оцінюючи позицію України у війні, яку розпочала Росія. Американський лідер зазначив, що Зеленський - сміливий, а також має чудове обладнання і чудових людей, справжніх бійців. Президент США сказав, що з будь-якої точки зору справи у президента України йдуть дуже добре і він "тримається молодцем".

Вас також можуть зацікавити новини: