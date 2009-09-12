Через пустощі з паяльною лампою постраждали троє дітей

У селі Кедина Гора Золотоніського району Черкаської області через пустощі з паяльною лампою троє малолітніх дітей отримали опіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, трагедія сталася 11 вересня ввечері.

Внаслідок пустощів дітей із вогнем стався спалах паяльної лампи з послідуючим горінням, внаслідок якого постраждало троє дітей 2000, 2001 та 1999 років народження.

Постраждалі з опіками середнього ступеню тяжкості (одна дитина у тяжкому стані) госпіталізовані до лікарні в обласному центрі.