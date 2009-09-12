Через пустощі з паяльною лампою постраждали троє дітей
13:05, 12 вересня 2009Суспільство
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Повідомлення з Черкащини
У селі Кедина Гора Золотоніського району Черкаської області через пустощі з паяльною лампою троє малолітніх дітей отримали опіки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, трагедія сталася 11 вересня ввечері.
Внаслідок пустощів дітей із вогнем стався спалах паяльної лампи з послідуючим горінням, внаслідок якого постраждало троє дітей 2000, 2001 та 1999 років народження.
Постраждалі з опіками середнього ступеню тяжкості (одна дитина у тяжкому стані) госпіталізовані до лікарні в обласному центрі.
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