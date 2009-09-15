Задимлення на шахті в Макіївці: на поверхню підняли 136 гірників

Сьогодні вранці на шахті ім. Кірова в м. Макіївка Донецької області через задимлення піднято на поверхню 136 гірників.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області Марина НИКІТІНА, о 3.56 ранку 15 вересня на шахті виникло задимлення вентиляційної свердловини пласта L4. На момент аварії у шахті знаходилися 136 гірників робочої зміни, які одержали команду піднятися на поверхню. «В результаті евакуації ніхто не постраждав», - сказала М.НИКІТІНА. Вона також уточнила, що з 4 години ранку шахта працює в режимі реверсу повітряного струменя. Обставини події розслідуються.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня на шахті ім. С.Кірова в Макіївці на горизонті 190 метрів після проведення планового реверсування вентиляційного струменя у виробках сталися викиди вугілля і газу. Всього під землею знаходилися 355 гірників, на аварійній ділянці – 12. У результаті викиду вугілля загинули 8 гірників, з травмами і отруєнням метановим і чадним газом до лікарень були госпіталізовані 19 гірників.