Долар на міжбанку падає, євро - росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,5040/8,5520 грн./дол., ціни на російську валюту виросли до 0,2780/0,2795 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 12,4940/12,5660 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,4694/1,4695 дол./євро (вчора – 1,4610/1,4612 дол./євро).

Учора, 15 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари долар-гривня з ціною відсікання 8,46 грн./дол.