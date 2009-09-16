Долар на міжбанку падає, євро - росте
11:48, 16 вересня 2009Суспільство
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НБУ виходив вчора на ринок
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,5040/8,5520 грн./дол., ціни на російську валюту виросли до 0,2780/0,2795 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 12,4940/12,5660 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости – 1,4694/1,4695 дол./євро (вчора – 1,4610/1,4612 дол./євро).
Учора, 15 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари долар-гривня з ціною відсікання 8,46 грн./дол.
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